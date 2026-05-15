Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata dall’arrivo della pioggia, che ha reso la corsa più difficile per i ciclisti in gara. In questa fase, il gruppo è stato tenuto compatto da un gregario, che si trova vicino alla testa della corsa, per sostenere il leader nella sua strategia. La classifica generale vede un corridore belga al comando, con il suo accompagnatore che si occupa di mantenere il ritmo e organizzare la scalata delle ultime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.28 A tirare il gruppo maglia rosa c’è il belga Tim Rex, gregario di Vingegaard. 15.26 Mancano 60 km al traguardo. 15.25 Sta iniziando a piovere. Tanti corridori hanno già indossato la mantellina. 15.24 Cambi regolari tra i fuggitivi. Distacco che si è stabilizzato sui 6 minuti. 15.22 Il più ‘vicino’ in classifica dei fuggitivi è il canadese Zukowsky, distante 22 minuti e 13 secondi da Eulalio. 15.20 In testa al gruppo principale si stanno alternando Visma e Bahrain. Ma non guadagnano nulla sui battistrada, anzi. 15.19 Il Blockhaus misura 13,6 km, ha una pendenza media dell’8,4% e punta del 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la pioggia, Vingegaard fa sul serio con i gregari

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