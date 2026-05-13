LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggio

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia si è concluso con una tappa particolarmente movimentata, culminata con una fuga che si è rivelata inutile. Durante la frazione, un corridore ha tentato di allungare in solitaria, ma è stato ripreso e superato, risultando quindi inutile. Sul finale, un altro corridore portoghese ha subito una caduta, riuscendo comunque a riprendere la corsa e mantenere la maglia rosa con un vantaggio considerevole in classifica.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.39 Poi la caduta di Eulalio: DOWN GOES EULALIO!! The Portuguese rider is back on the bike, and Igor Arrieta is now back on his wheel! Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are pic.twitter.comQMZoRJi8u1 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 13, 2026 17.39 E’ successo di tutto: prima la caduta di Arrieta. The art of timing. Igor Arrieta crashed in the downhill, and Afonso Eulalio is flying towards his first ever win! Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are https:t.cog9d70eoLtw pic.twitter.comtKRybkcu4T — Giro d’Italia (@giroditalia) May 13, 2026 17.🔗 Leggi su Oasport.it

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