LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggio

Oggi il Giro d’Italia si è concluso con una tappa particolarmente movimentata, culminata con una fuga che si è rivelata inutile. Durante la frazione, un corridore ha tentato di allungare in solitaria, ma è stato ripreso e superato, risultando quindi inutile. Sul finale, un altro corridore portoghese ha subito una caduta, riuscendo comunque a riprendere la corsa e mantenere la maglia rosa con un vantaggio considerevole in classifica.

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