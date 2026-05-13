Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla fuga in avanti. Il vantaggio dei corridori in fuga sta crescendo, ma il portabandiera della maglia rosa si impegna per mantenere la leadership generale. La salita di Montagna Grande di Viggiano si prospetta come un ostacolo importante, con il gruppo alle calcagne dei fuggitivi e possibili decisi attacchi da parte dei corridori di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.20 Non sarà facile però per i fuggitivi resistere al ritorno del gruppo sul GPM di Montagna Grande di Viggiano, soprattutto in caso di attacchi degli uomini di classifica. Il loro vantaggio sta crescendo in questo momento della corsa e adesso si aggira sui 2’30”. 15.17 Oltre a Scaroni anche Garofoli potrà senz’altro essere protagonista durante la salita di Viggiano, caratteristiche meno adatte alla dura asperità invece quelle di Tarozzi e Milesi. Oltre agli italiani gli uomini più pericolosi della fuga sono Campenaerts, Narvaez, Rafferty e l’ex maglia rosa Silva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cresce il vantaggio della fuga, ma Ciccone vuole tenere la maglia rosa

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