LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | via al giro di formazione nella Sprint a Montreal!
Nel GP del Canada del 2026, le Mercedes hanno completato un giro di formazione molto rapido, cercando di individuare il momento migliore per le soste e le gomme. La sessione di partenza della Sprint a Montreal è iniziata con questa fase, mentre i piloti si preparano a schierarsi sulla griglia. La pista si presenta con poche vetture in movimento, concentrate sui tempi di riscaldamento e configurazione delle monoposto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Giro di formazione velocissimo per le due Mercedes, un modo per trovare subito la finestra giusta delle gomme. 18.01 Una bella strisciata a terra lasciata dalle due Mercedes, in un particolare che le due W17 hanno faticato a trovare. 18.00 VIA AL GIRO DI FORMAZIONE! 17.59 Problemi tecnici per Lance Stroll e probabile partenza dalla pit-lane. 17.58 Bisognerà anche vedere chi meglio saprà sfruttare le gomme medie e gestirle nei 17 giri di questa Sprint. 17.56 Russell e Antonelli dovranno essere anche in grado di non ostacolarsi a vicenda, per non favorire i rivali allo start. 17.53 Verstappen, in tutto questo, spera di avere sensazioni migliori dalla Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it
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