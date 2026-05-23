LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | via al giro di formazione nella Sprint a Montreal!

Notizia in breve

Nel GP del Canada del 2026, le Mercedes hanno completato un giro di formazione molto rapido, cercando di individuare il momento migliore per le soste e le gomme. La sessione di partenza della Sprint a Montreal è iniziata con questa fase, mentre i piloti si preparano a schierarsi sulla griglia. La pista si presenta con poche vetture in movimento, concentrate sui tempi di riscaldamento e configurazione delle monoposto.