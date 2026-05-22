F1 oggi Gp Canada a Montreal | gli orari di Sprint e gara in diretta tv e streaming

La Formula 1 torna in pista questo fine settimana a Montreal, per il Gran Premio del Canada, il quinto appuntamento della stagione. L’evento si svolge da venerdì 22 a domenica 24 maggio, con sessioni di prove libere, qualifiche, una gara sprint e la gara principale. Gli orari delle diverse sessioni sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta sia in televisione che in streaming. La gara si svolge sul circuito cittadino di Montreal, con gli appassionati che potranno seguire l’intera manifestazione secondo i programmi ufficiali.

La F1 riparte in questo weekend da oggi, venerdì 22 a domenica 24 maggio, con il Gran Premio del Canada il quinto appuntamento della stagione. Le monoposto nel quinto appuntamento stagionale correranno sul tracciato di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve.Tifo alle stelle in Italia per Andrea. 🔗 Leggi su Today.it

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