LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Russell vince la Sprint davanti alle due Ferrari Antonelli in top-5 Dalle 08.00 le qualifiche

Alle 08:00 italiane iniziano le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, con le vetture pronte a scendere in pista. La Sprint race è stata vinta da Russell, che ha preceduto le due Ferrari, mentre Antonelli si è piazzato tra i primi cinque. La giornata si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulla corsa e la classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.45 Appuntamento alle 08:00 italiane per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 04.43 Trionfa dunque Russell, che si conferma il migliore con la macchina migliore. Bene le Rosse sul passo gara, specie Leclerc che ha saputo rimontare con grande attenzione. Certo, Mercedes fa una grande differenza in termini di potenza nell’ultimo settore. Antonelli quinto che ha pasticciato non poco oggi: partenza sbagliata e poi penalità di 10? per il contatto con Hadjar. Malissimo Verstappen solo 9°. 04.41 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race in Cina: 1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Leader 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti alle due Ferrari. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e ad Hamilton. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying Contenuti utili per approfondire LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA Russell... Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell domina davanti ad Antonelli. Leclerc ad un secondo!; Diretta F1 – GP Cina 2026: cronaca LIVE delle FP1 libere 1; F1 | GP Cina 2026: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E COMMENTO]; GP Cina, gli ORARI del weekend di Formula 1. F1, orari GP Cina: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheL'approfondimento post gara è affidato come sempre Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. sport.sky.it Diretta F1 Sprint Race GP Cina: LIVE ShanghaiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 4.00 ... sport.virgilio.it George Russell vince la sprint in Cina! Secondo Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton, protagonista di una bella lotta per la prima posizione con Russell durante i primi giri di gara. Quarto Lando Norris, seguito da Antonelli. Il pilota italiano, dopo una part - facebook.com facebook F1 Gp Cina: la Sprint in diretta. Russell parte in pole davanti ad Antonelli, Hamilton scatta 4° Diretta x.com