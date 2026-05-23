Durante il 13° giro del GP del Canada, Norris si trova molto vicino a Russell, che ha appena subito un'uscita di pista, e Antonelli si avvicina ai due di testa. Hamilton cerca di inserirsi nella zona delle prime posizioni, mentre Leclerc mostra un andamento sottotono rispetto alle aspettative. La gara prosegue con diversi piloti in lotta per le prime posizioni, mentre alcuni hanno già subito penalità o incidenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13° giro23 Norris molto vicino a Russell e Antonelli si avvicina ai due di testa. Hamilton in tutto questo non ce la fa a tenere il ritmo, alle sue spalle ci sono Piastri e Leclerc minacciosi. 12° giro23 Russell non riesce a togliersi di dosso Norris, Antonelli fa il giro veloce e prova ad avvicinarsi al duo di testa. Hamilton fatica ora in quarta piazza a tenersi dietro Piastri. Leclerc osserva. 11° giro23 Russell gestisce Norris alle sue spalle, mentre Antonelli si tiene dietro Hamilton, che deve guardarsi da Piastri. Spettatori Leclerc e Verstappen. 10° giro23 Hamilton attenzione attacca Antonelli, che probabilmente ha danneggiato la sua vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Russell sbatte fuori pista Antonelli nella Sprint! Hamilto per la top-3, Leclerc sottotono

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