Durante il 17° giro del GP Cina 2026, la Safety Car è rientrata e i piloti sono tornati a gareggiare. Russell guida la Sprint davanti a Leclerc, mentre Hamilton si trova in quarta posizione e Antonelli in settima. Nel corso del 16° giro, si è assistito alla rimozione dell’Audi di Hulkenberg dal circuito. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro19 La Safety Car rientra! 16° giro19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità nello scato dei blocchi, mentre si sta portando via l’Audi di Hulkenberg. 15°giro19 I piloti si stanno compattando e vediamo cosa succederà in ripartenza. 14°giro19 Montano tutti la soft ed ecco come sono le posizioni nei primi otto a punti: Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli e Piastri. In tutto questo, poco prima della Safety Car, confronto tra Verstappen e Hadjar nelle retrovie. Max è 13°! 13° giro19 ATTENZIONE FERMO HULKENBERG IN PISTA! Safety car e tutti vanno ai box per montare le soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety Car

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