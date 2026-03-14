Alle 08.00 iniziano le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, mentre la Sprint si conclude con la vittoria di Russell, seguito da Leclerc e Hamilton. Antonelli si posiziona tra i primi cinque. La gara si svolge sulla pista cinese, con le vetture che affrontano le curve e le chicane del circuito. La diretta aggiorna gli appassionati sugli sviluppi delle qualifiche e della Sprint.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.43 Trionfa dunque Russell, che si conferma il migliore con la macchina migliore. Bene le Rosse sul passo gara, specie Leclerc che ha saputo rimontare con grande attenzione. Certo, Mercedes fa una grande differenza in termini di potenza nell’ultimo settore. Antonelli quinto che ha pasticciato non poco oggi: partenza sbagliata e poi penalità di 10? per il contatto con Hadjar. Malissimo Verstappen solo 9°. 04.41 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race in Cina: 1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Leader 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0.674 3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e ad Hamilton. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche

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