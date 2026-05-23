LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell beffa ancora Antonelli e si prende la pole La griglia di partenza
George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Canada 2026 con il tempo di 1:12. Durante la sessione di qualifiche, ha superato Antonelli, che si è classificato secondo. La griglia di partenza vede anche altri piloti, ma la prima posizione è rimasta nelle mani di Russell. La sessione si è conclusa con questa classifica finale della Q3, senza ulteriori sorprese o variazioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02 La classifica finale della Q3: 1 George Russell Mercedes 1:12.578 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.068 3 Lando Norris McLaren +0.151 4 Oscar Piastri McLaren +0.203 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.290 6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.329 7 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.357 8 Charles Leclerc Ferrari +0.398 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.702 10 Franco Colapinto Alpine +1.119 23.00 Pole di Russell come ieri! Con gomme soft usate ha fatto un altro tentativo ed ha beffato Antonelli per soli 68 millesimi. 22.59 ANTONELLI BALZA IN TESTA! 0.083 su Norris, che però si sta migliorando.Occhio anche a Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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