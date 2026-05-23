LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell beffa ancora Antonelli e si prende la pole La griglia di partenza

Notizia in breve

George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Canada 2026 con il tempo di 1:12. Durante la sessione di qualifiche, ha superato Antonelli, che si è classificato secondo. La griglia di partenza vede anche altri piloti, ma la prima posizione è rimasta nelle mani di Russell. La sessione si è conclusa con questa classifica finale della Q3, senza ulteriori sorprese o variazioni.