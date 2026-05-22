LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pole position per Russell ma Antonelli insegue! McLaren beffa la Ferrari nella SQ3

Durante la prima giornata del GP del Canada 2026 in Formula 1, Russell ha ottenuto la pole position, mentre Antonelli si è piazzato subito dietro in seconda posizione. Nella sessione di qualifiche SQ3, la McLaren ha superato la Ferrari, ottenendo tempi migliori. La diretta si conclude alle 23.44 con questa sintesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.44 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del GP del Canada 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 23.43 L’appuntamento per la Sprint Race è a domani alle 18.00. Alle 22.00 invece è in programma la qualifica per la gara domenicale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP del Canada per non perdere alcuna emozione. 23.42 Questa la griglia di partenza della Sprint Race del GP del Canada 2026: 1 Russell 2 Antonelli 3... 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!

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