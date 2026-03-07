LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Russell in pole davanti ad Antonelli doccia fredda Ferrari La griglia di partenza

Durante la sessione di qualifiche del GP Australia 2026, Russell ha ottenuto la pole position, mentre Antonelli si è classificato secondo. La Ferrari ha subito una doccia fredda con entrambi i piloti che non sono riusciti a salire nelle prime posizioni. La griglia di partenza è stata definita e la cronaca delle FP3 è stata seguita in diretta, con un incidente grave coinvolgente Kimi Antonelli. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro su TV8 alle 7.

7.26 Domani la gara inizierà alle 5.00 del mattino in Italia. 7.24 Solita doccia fredda, lasciatecelo dire, per la Ferrari. Come già accaduto negli ultimi anni, si favoleggia tanto sul potenziale della Rossa nel corso dell'inverno. Poi il riscontro del primo GP stagionale è impietoso.Un film visto e rivisto, che non stupisce più. 7.23 In questo avvio di stagione la Mercedes è nettamente davanti a tutti. Siamo solo agli albori del Mondiale, lo sviluppo farà la differenza. Certo quando parti con 8 decimi di vantaggio. 7.22 Da capire se Antonelli verrà penalizzato per aver perso il pezzo che ha provocato la bandiera rossa in Q3.