LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Leclerc in Q2 Mercedes e Ferrari molto vicine

In diretta dal Gran Premio di Cina del 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in Q2, superando Leclerc, mentre le Mercedes e le Ferrari si sono trovate molto vicine tra loro. A metà mattina, Norris si trovava in quinta posizione a 0.467 secondi dal leader, seguito da Gasly, anche lui in quinta posizione con l'Alpine a mezzo secondo dalla vetta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.41 Norris quinto a 0.467. 8.40 Gasly quinto con la Alpine a mezzo secondo. 8.39 Bandiera gialla, Bortoleto nella ghiaia. 9.39 Antonelli balza al comando con 43 millesimi su Leclerc. Russell sbaglia nel primo intermedio e non si migliora. 8.37 Rientra anche Russell. 8.36 Leclerc in testa con 0.037 su Russell, Hamilton terzo a 0.081. Ricordiamo però che il britannico ha utilizzato gomme soft usate. 8.36 Piastri quinto a 6 decimi. 8.35 Rientra ai box Antonelli, mentre Russell rimane serenamente ai box. 8.35 Tornano in pista Leclerc e Hamilton con gomme soft nuove. 8.33 Sette minuti al termine della Q2. 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc in Q2, Mercedes e Ferrari molto vicine Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Leclerc davanti alle Mercedes in Q1! Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: subito Russell al comando davanti a Leclerc e Antonelli Approfondimenti e contenuti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint in volata davanti a Leclerc! Alle 8.00 le qualifiche; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; DIRETTA F1, GP Cina 2026: Live Qualifiche - POLE - Live - Formula 1; Diretta F1 – GP Cina 2026: cronaca LIVE delle FP1 libere 1. Diretta qualifiche Gp Cina, F1 LIVE Shanghai: Hamilton e Leclerc sfidano Russell per la pole!La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it DIRETTA F1 | GP Cina 2026: Live Qualifiche [LIVE TIMING E COMMENTO]Diretta F1 Cina – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Shanghai dove, a ... msn.com Qualifiche del Gran premio della Cina. Russell vince la Sprint, poi Leclerc e Hamilton. La diretta x.com George Russell si prende anche la Sprint del Gran Premio di Cina e conferma l’ottimo momento della Mercedes dopo il successo ottenuto in Australia. - facebook.com facebook