Durante le qualifiche del GP Miami 2026 di Formula 1, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nel Q1, superando Leclerc. Piastri è riuscito a passare in extremis, evitando l’eliminazione. Le Red Bull di Hadjar e Verstappen sono già in pista per le prove successive, mentre gli altri piloti continuano a prepararsi per le sessioni di qualifiche e la gara che si terrà nel fine settimana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.29 Subito in pista le Red Bull di Hadjar e Verstappen. 22.29 Iniziata la Q2. 22.26 La Q2, a causa del problema al motore occorso a Bortoleto, inizierà in leggero ritardo alle 22.29. 22.25 Tra poco la Q2. 15 minuti di durata e altri 6 piloti da eliminare. 22.23 Q1 interlocutoria. Sappiamo che i veri valori emergeranno nella Q3. Ad ogni modo, essendo prevista domani tanta pioggia, la pole conterà relativamente. E ricordiamoci che mai nessuno ha vinto la gara domenicale a Miami partendo dalla pole. 22.21 Eliminati dunque i seguenti piloti: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto. ELIMINATED IN Q1 Lindblad Alonso Stroll Bottas Perez Bortoleto #F1 #MiamiGP pic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc nel Q1, Piastri si salva in extremis

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