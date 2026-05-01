LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Norris in pole davanti ad Antonelli La Ferrari si perde sul più bello

Alle 23.18, durante la sessione di qualifiche del GP Miami 2026, il pilota britannico ha conquistato la pole position, precedendo di poco un altro concorrente. La Ferrari, invece, ha avuto difficoltà nell'ultimo momento, perdendo terreno rispetto alle aspettative. La gara promette di essere combattuta, con i migliori piloti pronti a scendere in pista per la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.18 Il campione del mondo Lando Norris ha battuto un colpo. La sua difesa del titolo, probabilmente, è cominciata per davvero oggi. P1 for LN1! #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.comz0im3oo9UP — Formula 1 (@F1) May 1, 2026 23.17 Spaventosi i progressi compiuti dalla McLaren, tornata a fare paura con gli aggiornamenti portati a Miami. Bravo Antonelli ad arpionare la prima fila in un venerdì difficile per la Mercedes: basta guardare Russell mestamente in sesta posizione, ad oltre 4 decimi dal compagno di squadra! 23.16 Ferrari prima con Leclerc dopo le prove libere e la SQ2. Risultato finale a fine giornata? 4° Leclerc, 7° Hamilton.🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris in pole davanti ad Antonelli. La Ferrari si perde sul più belloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Arrivano i primi crono con Norris davanti a tutti in 1'31941 a precedere di 0081 Verstappen e di 0623 ... oasport.it

Squillo della McLaren a Miami con Norris che fa la pole nella qualifica della Sprint davanti a un super Kimi Antonelli e al compagno Oscar Piastri. Deludono invece le Ferrari con il quarto posto di Leclerc e il settimo di Hamilton. - facebook.com facebook

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