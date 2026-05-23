LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli cerca il riscatto nelle qualifiche

Durante le qualifiche del GP del Canada 2026, Antonelli ha cercato di ottenere una posizione migliore, mentre i piloti con più pole position sono Schumacher e Hamilton, entrambi con sei. Schumacher ha ottenuto la pole nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 e 2001. La sessione di qualifiche si è conclusa con questi dati e con le posizioni di partenza stabilite per la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Piloti con più pole position: Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (6) Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 e 2001. L’inglese è stato il più rapido in qualifica nel 2007, 2008, 2010, 2015, 2016 e 2017. 21.46 Piloti con più vittorie nel GP del Canada: Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (7) Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2019. 21.43 La FIA ha dichiarato il ‘Rain Hazard’. Dunque le scuderie potranno cambiare eventualmente gli assetti delle macchine fino a 5 ore prima della partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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