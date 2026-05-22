LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | l’azzurro a caccia del trono continentale

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta di oggi dedicata all'incontro tra Luca D’Ortenzi e un avversario non identificato, nel contesto dei campionati europei di mediomassimi del 2026. La competizione si svolge con la presenza di atleti provenienti da diversi paesi e si svolge in un impianto dedicato alle discipline di lancio. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sullo svolgimento dell'incontro. L'attenzione è rivolta alle prestazioni dell’atleta italiano nel tentativo di conquistare il titolo continentale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA, grande occasione per l’azzurro Luca D’Ortenzi. Il Palasport di Guidonia è pronto per vivere una serata di grande boxe con dei titoli in palio. Soprattutto quello riguardante Luca D’Ortenzi che sale sul ring davanti al proprio pubblico italiano per sfidare il forte polacco Robert Parzeczewski in una sfida che mette in palio la cintura europea libera dei mediomassimi. Per l’atleta romano si tratta di un match fondamentale, forse il più importante a questo punto della carriera, con la possibilità di ottenere un titolo di grande prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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