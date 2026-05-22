Alle 23.14, il pugile Parzeczewski è salito sul ring, seguito alle 23.18 dall’italiano D’Ortenzi. La diretta dell’Europeo mediomassimi 2026 è in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.18 Entra sul ring l’azzurro D’Ortenzi. 23.14 Ingresso sul ring finalmente per Parzeczewski. 23.10 I favori del pronostico sono tutte per il polacco Parzeczewski. 23.05 Attesa per il main event, servirà ancora del tempo. Match fondamentale per la carriera di D’Ortenzi, il 38enne azzurro potrebbe avere una delle ultime chance di ottenere il titolo. 23.01 Parzeczewski invece vanta un record di 20 successi e 4 sconfitte. 22.53 Ricordiamo che Luca D’Ortenzi ha un record di 20 vittorie e 4 sconfitte. 22.44 In questo momento siamo al match prima del main event: Ratemi vs Salzillo per i pesi welter. 22.41 Buonasera e benvenuti alla diretta di D’Ortenzi-Parzeczewski. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: si parte!

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