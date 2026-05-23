Nell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, Luna Rossa è impegnata nella caccia al trofeo, mentre Gradoni si trova in testa alla classifica. La regata si sta svolgendo con condizioni di vento variabile e le imbarcazioni stanno affrontando le prove con turni di andata e ritorno. La giornata è segnata da sorprese e cambiamenti nelle posizioni, con gli equipaggi che cercano di consolidare i risultati. La regata prosegue con le squadre ancora in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Si conclude il fine settimana nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari: chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo e a incominciare nel miglior modo possibile il cammino verso la competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nell’estate 2027 a Napoli? Le prime due giornate di gare in terra sarda hanno promosso Luna Rossa 1, ovvero l’equipaggio Youth & Women guidati dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro: il giovane predestinato della vela internazionale sta regalando spettacolo e ha guidato la formazione verso il primo posto con tre vittorie, un secondo posto e una quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa a caccia del trofeo, Gradoni in testa

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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