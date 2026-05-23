LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Luna Rossa va a caccia del trofeo

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, Luna Rossa ha gareggiato per ottenere il trofeo. La regata si è svolta con condizioni di vento variabile e ha visto le imbarcazioni affrontarsi in più turni. La diretta ha seguito passo passo le performance delle squadre, senza commenti o analisi, offrendo un resoconto fedele degli eventi sul campo. La giornata si è conclusa con l’esito delle prove ancora da definire.

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Nella splendida cornice di Cagliari si assegna il trofeo con Luna Rossa a caccia di un risultato di prestigio al cospetto dei tantissimi appassionati assiepati sul litorale sardo. Le ultime regate preliminari di America’s Cup ed il match race finale inizieranno alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti! Gradoni e Porro inscenano lo show in rimonta, Luna Rossa difende la vetta nei preliminari di America’s Cup! LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari... 🔗 Leggi su Oasport.it

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