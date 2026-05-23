LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Luna Rossa va a caccia del trofeo

Notizia in breve

Nell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, Luna Rossa ha gareggiato per ottenere il trofeo. La regata si è svolta con condizioni di vento variabile e ha visto le imbarcazioni affrontarsi in più turni. La diretta ha seguito passo passo le performance delle squadre, senza commenti o analisi, offrendo un resoconto fedele degli eventi sul campo. La giornata si è conclusa con l’esito delle prove ancora da definire.