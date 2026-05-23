Durante le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari, Gradoni e Porro hanno vinto nuovamente, mentre Tita e Burling non sono riusciti ancora a ottenere un risultato di rilievo. La diretta live si conclude alle 16.58, con le gare che riprenderanno domani alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale delle regate preliminare di America’s Cup termina qui! Il prossimo appuntamento con Luna Rossa e le altre imbarcazioni in gara è per domani alle 15.00, con le ultime due regate di flotta e la finale! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio sportivo! 16.57 Questa la classifica dopo la seconda giornata di gare: Luna Rossa Youth and Woman 55 punti, New Zealand 47, Luna Rossa Senior 44, New Zealand Youth and Woman 39, La Roche Posay 38, Athena Pathway 30, Alinghi 29, Gb1 9. 16.55 Rimane ancora a secco Luna Rossa Senior, che sta collezionando sempre buoni piazzamenti, ma senza mai trovare l’acuto della vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Gradoni/Porro trionfano di nuovo! Manca ancora l’acuto a Tita/Burling

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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