LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Gradoni Porro si portano in testa!
Durante le regate preliminari della America's Cup a Cagliari, i team Gradoni e Porro sono passati in testa. Alle 16.51, la barca neozelandese Senior ha tagliato il traguardo con 11 secondi di vantaggio, mentre Luna Rossa 2 ha concluso con 33 secondi di ritardo. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Con 11 secondi di distacco arriva New Zealand Senior, mentre Luna Rossa 2 passa sul traguardo attardata di 33 secondi. AL quarto posto La Roche Posay con 46 secondi di distacco. 16.50 LUNA ROSSA! TRIONFAAAA! Porro e Gradoni si dimostrano in super forma! 16.50 Anche Tita e Burling hanno recuperato molto terreno, sembra difficile però che il team senior recuperi i rivali neozelandesi. 16.49 Più veloce Luna Rossa 1 rispetto a New Zealand! Gli azzurri cercano di prendere il largo! Testa a testa mozzafiato! 16.48 Errore di New Zealand! Leggero touch in virata e Luna Rossa 1 passa avanti! 16.47 Anche Luna Rossa Senior recupera sensibilmente e passa con 17 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Americas Cup: AC Preliminary Regatta a Cagliari (21-24 maggio 2026)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: testa a testa fra New Zealand e Luna Rossa 2. Più indietro Gradoni/Porro
Leggi anche: LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: New Zealand beffa Luna Rossa 2 di un soffio! Punti importanti anche per Gradoni/Porro
LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa per allungare in classifica - x.com
DIRETTA LIVE - Iniziano le regate preliminari di America's Cup a Cagliari! Segui le gare con la cronaca testuale di OA Sport facebook
YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit
LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: New Zealand davanti alle due barche italianeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 Anche Luna Rossa Senior recupera sensibilmente e passa con 17 secondi di ritardo. Probabilmente New ... oasport.it
LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa va a caccia del trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's ... oasport.it