LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Gradoni Porro si portano in testa!

Notizia in breve

Durante le regate preliminari della America's Cup a Cagliari, i team Gradoni e Porro sono passati in testa. Alle 16.51, la barca neozelandese Senior ha tagliato il traguardo con 11 secondi di vantaggio, mentre Luna Rossa 2 ha concluso con 33 secondi di ritardo. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.