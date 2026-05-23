LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Gradoni Porro si portano in testa!

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le regate preliminari della America's Cup a Cagliari, i team Gradoni e Porro sono passati in testa. Alle 16.51, la barca neozelandese Senior ha tagliato il traguardo con 11 secondi di vantaggio, mentre Luna Rossa 2 ha concluso con 33 secondi di ritardo. La gara è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Con 11 secondi di distacco arriva New Zealand Senior, mentre Luna Rossa 2 passa sul traguardo attardata di 33 secondi. AL quarto posto La Roche Posay con 46 secondi di distacco. 16.50 LUNA ROSSA! TRIONFAAAA! Porro e Gradoni si dimostrano in super forma! 16.50 Anche Tita e Burling hanno recuperato molto terreno, sembra difficile però che il team senior recuperi i rivali neozelandesi. 16.49 Più veloce Luna Rossa 1 rispetto a New Zealand! Gli azzurri cercano di prendere il largo! Testa a testa mozzafiato! 16.48 Errore di New Zealand! Leggero touch in virata e Luna Rossa 1 passa avanti! 16.47 Anche Luna Rossa Senior recupera sensibilmente e passa con 17 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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