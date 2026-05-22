LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Marco Gradoni fenomeno totale! Vince due regate su tre e si mette sempre dietro Tita Burling!

Durante le regate preliminari della America's Cup del 2026, un timoniere ha ottenuto due vittorie su tre prove, mantenendo la posizione davanti a una coppia di avversari molto quotata. La regata è stata seguita in diretta online, con aggiornamenti costanti sui risultati. La sessione si è conclusa nel pomeriggio, lasciando aperta la possibilità di ulteriori confronti tra i concorrenti nelle prossime prove. La cronaca dell’evento continuerà con nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

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