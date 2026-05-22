LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Marco Gradoni fenomeno totale! Vince due regate su tre e si mette sempre dietro Tita Burling!
Durante le regate preliminari della America's Cup del 2026, un timoniere ha ottenuto due vittorie su tre prove, mantenendo la posizione davanti a una coppia di avversari molto quotata. La regata è stata seguita in diretta online, con aggiornamenti costanti sui risultati. La sessione si è conclusa nel pomeriggio, lasciando aperta la possibilità di ulteriori confronti tra i concorrenti nelle prossime prove. La cronaca dell’evento continuerà con nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.59 Si chiude qui dunque una prima giornata da sogno per l’equipaggio B di Luna Rossa, che fa quasi bottino pieno accumulando 29 punti (su 30) in tre regate con due primi ed un secondo posto. GradoniPorro svettano nella classifica generale a +9 su un gruppone composto da Luna Rossa Senior, Alinghi ed i due team neozelandesi, a +10 su La Roche-Posay, a +19 su Athena Pathway e a +20 su GB1. 16.58 GradoniPorro approfittano dunque della spanciata di New Zealand nell’ultimo lato di poppa e vincono la regata n. 🔗 Leggi su Oasport.it
AMERICA'S CUP NAPOLI | Diritti televisivi alla RAI. Le regate saranno in chiaro!!!
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