LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Gradoni Porro portano in trionfo Luna Rossa! Tita Burling sottotono
Luna Rossa ha ottenuto una vittoria nelle regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari, con i velisti Gradoni e Porro che hanno portato in trionfo l'imbarcazione. La diretta si è conclusa alle 16.58, con gli eventi di oggi che si fermano qui. Domani alle 15 è previsto il prossimo appuntamento con le regate. I duo Tita e Burling hanno invece mostrato una prestazione sottotono rispetto alle altre imbarcazioni in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale delle regate preliminare di America’s Cup termina qui! Il prossimo appuntamento con Luna Rossa e le altre imbarcazioni in gara è per domani alle 15.00, con le ultime due regate di flotta e la finale! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio sportivo! 16.57 Questa la classifica dopo la seconda giornata di gare: Luna Rossa Youth and Woman 55 punti, New Zealand 47, Luna Rossa Senior 44, New Zealand Youth and Woman 39, La Roche Posay 38, Athena Pathway 30, Alinghi 29, Gb1 9. 16.55 Rimane ancora a secco Luna Rossa Senior, che sta collezionando sempre buoni piazzamenti, ma senza mai trovare l’acuto della vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Americas Cup: AC Preliminary Regatta a Cagliari (21-24 maggio 2026)
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