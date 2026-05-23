LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Gradoni Porro portano in trionfo Luna Rossa! Tita Burling sottotono

Notizia in breve

Luna Rossa ha ottenuto una vittoria nelle regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari, con i velisti Gradoni e Porro che hanno portato in trionfo l'imbarcazione. La diretta si è conclusa alle 16.58, con gli eventi di oggi che si fermano qui. Domani alle 15 è previsto il prossimo appuntamento con le regate. I duo Tita e Burling hanno invece mostrato una prestazione sottotono rispetto alle altre imbarcazioni in gara.