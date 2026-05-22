LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Luna Rossa schiera Burling e Tita

Benvenuti alla cronaca in diretta delle regate preliminari dell’America’s Cup 2026. Questa mattina sono state disputate le prime tre prove, con Luna Rossa che ha schierato Burling e Tita come timonieri. La competizione si svolge in vista della finale prevista nel 2027 a Napoli. La regata viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti passo dopo passo. I primi risultati sono già disponibili e si attendono sviluppi nelle prossime sfide.

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