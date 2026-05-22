LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Luna Rossa schiera Burling e Tita
Benvenuti alla cronaca in diretta delle regate preliminari dell’America’s Cup 2026. Questa mattina sono state disputate le prime tre prove, con Luna Rossa che ha schierato Burling e Tita come timonieri. La competizione si svolge in vista della finale prevista nel 2027 a Napoli. La regata viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti passo dopo passo. I primi risultati sono già disponibili e si attendono sviluppi nelle prossime sfide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime tre regate preliminari dell’ America’s Cup, un’assaggio della competizione alla quale assisteremo nel 2027 a Napoli. Sono ben otto gli equipaggi totali che parteciperanno alla competizione con Team New Zealand, i britannici di Athena Racing e la nostra Luna Rossa che ne avranno a disposizione due. Gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay ne avranno uno solo. Come sappiamo, non ci saranno ne gli statunitensi e ne gli australiani a bordo delle AC40 che avranno a disposizione tutti i partecipanti, visto che li ritroveremo direttamente nella competizione definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Alinghi
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