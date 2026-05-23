LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Burling Tita in testa alla gara! Difficoltà per il Team 1
Durante le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari 2026, Burling e Tita sono in testa alla gara, mentre il Team 1 sta incontrando difficoltà. Il vento più debole del previsto ha portato all’accorciamento del campo gara a un solo lato. La regata è in corso e le condizioni meteo influenzano le performance delle imbarcazioni. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Vento più debole del previsto, accorciato il campo gara ad 1.1 miglio. 15.14 Prima virata intorno alla boa perfetta di Luna Rossa 2 (Burling e Tita). Gli azzurri si trovano in rima posizione con 5 secondi di vantaggio su Team New Zealand. 15.14 Anche La Roche Posay ha dovuto scontare una penalità per irregolarità in partenza. I francesi si trovano in fondo, appena dietro a Luna Rossa 1 (Youth and Woman). 15.13 Non tanto vento in questo primo lato di regata. Luna Rossa Senior, nonostante la penalità, sembra aver preso la direzione giusta e si mette in testa alla gara! 15.11 75 metri di penalità sia per Luna Rossa Senior per una partenza anticipata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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