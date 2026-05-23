LIVE America’s Cup Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA | Burling Tita in testa alla gara! Difficoltà per il Team 1

Notizia in breve

Durante le regate preliminari dell'America’s Cup a Cagliari 2026, Burling e Tita sono in testa alla gara, mentre il Team 1 sta incontrando difficoltà. Il vento più debole del previsto ha portato all’accorciamento del campo gara a un solo lato. La regata è in corso e le condizioni meteo influenzano le performance delle imbarcazioni. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.