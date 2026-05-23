Alle 15 si sono riprese le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, con Luna Rossa grigia in testa. Nella seconda giornata, le imbarcazioni hanno affrontato nuove prove, confermando la posizione di vantaggio della squadra italiana. Le prove si sono svolte in condizioni di vento variabile, con le barche che hanno navigato lungo la rotta prevista. Nessuna modifica alla classifica complessiva dopo le prime due sessioni.

?In programma oggi altre 3 regate di flotta, domani le ultime due prove: le prime due in classifica si sfideranno poi per il successo finale. Questi eventi preliminari vengono affrontati con barche più piccole (gli Ac40 sono la metà degli Ac75) e l’assetto dei team non è quindi quello che vedremo tra un anno a Napoli. L'evento sarà trasmesso in chiaro in diretta tv su Rai 3 e in diretta streaming su Rai Play. Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE America's Cup: 2ª giornata di regate preliminari. Alle 15 si riparte con Luna Rossa in testa

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Another Great Day Of Training For Luna Rossa

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