Alle 13.45 il tecnico del Milan terrà una conferenza stampa a Milanello in vista della partita contro il Sassuolo di Grosso. L'allenatore risponderà alle domande sui temi legati alla sfida e alle scelte della squadra per la partita in programma domani. La conferenza rappresenta un momento di aggiornamento sui dettagli relativi alla preparazione e alle strategie della squadra per l'incontro.

Il tecnico rossonero parla a Milanello prima della sfida contro gli emiliani di Grosso: in ballo punti vitali per la Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Allegri alle 13.45 in conferenza alla vigilia di Sassuolo-Milan

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