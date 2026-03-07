Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu il Barcellona non molla Bastoni Vieri parla così alla vigilia del derby
Oggi in diretta si è svolta la conferenza stampa di Chivu, mentre il Barcellona continua a mostrare interesse per Bastoni. Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby. Questa è la sintesi degli eventi più recenti riguardanti le squadre nerazzurre, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative e le parole dei protagonisti.
Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona non molla Bastoni. Vieri parla così alla vigilia del derbyMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il...
Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Per Bastoni abbiamo avuto una settimana di me**a. Sarebbe una vergogna uscire con una squadra così piccola? Rispondo così»Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier...
Temi più discussi: Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Inter-Genoa, tutto quello che c'è da sapere; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Chivu perde Lautaro, Bonny in dubbio; Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny, Thuram e Frattesi.
Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez trascinatore (7,5), Dimarco pungente (7)La sfida, al Friuli, tra Udinese e Inter, valida per la 21a giornata, si è risolta con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Decisivo il guizzo di Lautaro Martinez nella prima frazione di gioco. Per il ... ilmattino.it
Serie A, Lecce-Inter live dalle 18: le ultime sulle formazioniSegui LIVE la sfida tra Lecce e Inter valida per la ventiseiesima giornata di Serie A ... msn.com
Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano x.com