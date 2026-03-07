Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu il Barcellona non molla Bastoni Vieri parla così alla vigilia del derby

Oggi in diretta si è svolta la conferenza stampa di Chivu, mentre il Barcellona continua a mostrare interesse per Bastoni. Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby. Questa è la sintesi degli eventi più recenti riguardanti le squadre nerazzurre, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative e le parole dei protagonisti.