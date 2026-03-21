Allegri, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino. Ha sottolineato l'importanza di una reazione immediata da parte della squadra, invitando tutti i giocatori a essere più concentrati e determinati. La conferenza si è tenuta prima del match, con Allegri che ha espresso chiaramente la necessità di migliorare l’approccio e i risultati.

Allegri, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato in conferenza stampa a Milanello e ha richiamato all'appello, per l'occasione, in particolare i suoi attaccanti. Servono più gol da tutti, più giocate decisive, più incisività sotto porta. Non ci sarà Rafael Leão, infortunato dell'ultima ora: dovrebbe giocare Niclas Füllkrug in coppia con Christian Pulisic. E tornerà anche Santiago Giménez, sebbene soltanto per la panchina. «Ora è importante fare bene gli ultimi due mesi - ha detto Allegri -. Pulisic sta bene, dal punto di vista della condizione fisica a Roma ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, ma la ritroverà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri alla vigilia di Milan-Torino detta la linea: “Bisogna darsi una sveglia. Tutti”

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