Lite in strada tra due uomini interviene la polizia | uno sferra una gomitata ad un agente

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 1.30, due uomini si sono affrontati in una strada della periferia di Ferrara. La lite è degenerata con un’aggressione agli agenti intervenuti per sedare la rissa, quando uno dei partecipanti ha colpito un ufficiale con una gomitata. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione e fermare i coinvolti.