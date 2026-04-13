Lite in strada tra due uomini interviene la polizia | uno sferra una gomitata ad un agente
Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 1.30, due uomini si sono affrontati in una strada della periferia di Ferrara. La lite è degenerata con un’aggressione agli agenti intervenuti per sedare la rissa, quando uno dei partecipanti ha colpito un ufficiale con una gomitata. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione e fermare i coinvolti.
Una lite in strada, poi l’aggressione agli agenti. E’ quanto accaduto intorno all’1.30 della notte tra domenica 12 e lunedì 13, in una via della periferia di Ferrara. In quel frangente, infatti, due soggetti stavano discutendo piuttosto animatamente, quando sono giunti gli operatori della polizia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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