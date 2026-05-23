L’Italia si prepara a competere senza gli atleti Crippa e Battocletti, entrambi assenti per motivi non specificati. L’atleta Aouani ha dichiarato di essere in condizione per ottenere un buon risultato. La squadra punta a raggiungere un risultato di rilievo nonostante le assenze di due elementi chiave. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni delle assenze o alle strategie adottate per la competizione.

L’obbiettivo è cercare di portare a casa un risultato di prestigio nonostante le assenze pesantissime di Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Stefano Mei, spezzino a capo della Fidal, nel quarantennale della sua storica affermazione nei 10.000 metri ai Campionati europei di atletica leggera – a Stoccarda il 26 agosto 1986 – porta nella sua città la principale manifestazione europea sulla medesima distanza, ovvero la Coppa Europa. Come per i campionati italiani di due anni fa, quella di oggi sarà un’altra grande giornata di sport per la città. Ne è consapevole Mei, così come il sindaco Pierluigi Peracchini, che nell’evento di presentazione ieri in municipio non ha fatto mistero del proprio orgoglio per aver regalato alla città un palcoscenico sportivo di rilevanza europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Italia cerca il successo senza Crippa e Battocletti. Aouani: "Posso fare bene"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Atletica, Coppa Europa 10.000 metri a La Spezia il 23 maggio: convocati Battocletti, Crippa e AouaniLa manifestazione torna in Italia per la quarta volta, a 11 anni dall’ultima edizione di Chia/Cagliari.

Leggi anche: Coppa Europa dei 10.000, La Spezia veste d’azzurro: convocati Battocletti, Crippa e Aouani

La #flotilla non aiuta #Gaza, ma cerca l'incidente e fa notizia solo in Italia x.com

[Bianchin] Al momento, le possibilità che Mario Gila si unisca al Milan a luglio sono basse. Il Milan ha fatto uno sforzo, soprattutto Igli Tare. Tuttavia, lo spagnolo ha diverse offerte – concentrandosi esclusivamente su club italiani, Napoli, Inter e Juventus – e de reddit

Telecomunicazioni, la crescita non basta più: il mercato italiano cerca marginiI dati AGCom 2025 offrono una fotografia del mercato delle telecomunicazioni in Italia: accessi fissi ormai stabili, crescita delle SIM M2M, avanzata dell’FTTH, consolidamento competitivo e pressione ... agendadigitale.eu

Urso, l’Italia cerca di massimizzare investimenti cinesi e emiratiniDue gli obiettivi: trovare un’altra casa automobilistica che vuole produrre in Italia e arriva a 40 miliardi di Ide da parte degli Emirati ... italiaoggi.it