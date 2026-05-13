Atletica Coppa Europa 10.000 metri a La Spezia il 23 maggio | convocati Battocletti Crippa e Aouani

Il 23 maggio a La Spezia si svolgerà la Coppa Europa dei 10.000 metri, evento che torna in Italia dopo 11 anni. La manifestazione si tiene per la quarta volta nel paese e vedrà la partecipazione di atleti come Battocletti, Crippa e Aouani, scelti per rappresentare le rispettive nazionali. La gara si svolgerà sulla pista cittadina, attirando gli appassionati di atletica leggera provenienti da diverse nazioni.

La manifestazione torna in Italia per la quarta volta, a 11 anni dall’ultima edizione di ChiaCagliari. Quattordici gli azzurri selezionati, sette per sesso, al centro sportivo Montagna. L’Italia ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio a La Spezia, al centro sportivo Montagna, e la FIDAL ha diramato la lista dei 14 azzurri convocati, equamente divisi tra sette uomini e sette donne. La manifestazione, a cadenza annuale, torna nel nostro Paese per la quarta volta: l’ultima edizione italiana risale al 2015 a Chia, con gare disputate a Cagliari. In precedenza era già stata ospitata a Ferrara nel 2007 e a Camaiore nel 2002.🔗 Leggi su Sportface.it

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