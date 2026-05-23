L’istruzione può fare più danni dell’ignoranza?

L’istruzione può causare più danni dell’ignoranza? Un aumento rapido delle professioni e il collasso dei mestieri tradizionali sollevano questa domanda. In alcune aree, la formazione superiore ha portato a un eccesso di laureati senza sbocchi lavorativi concreti, alimentando disoccupazione e insoddisfazione. Le economie locali segnalano un disallineamento tra formazione e domanda di mercato, con conseguenti sprechi di risorse e competenze non valorizzate.

L’aumento incontrollato delle professioni e il tracollo dei mestieri è sicuramente positivo per l’umanità e il pianeta? di Franco Luceri – Prima che sia tardi domandiamoci: ma nell’ultimo secolo, il mondo della cultura ha guastato il progresso umano arricchendo i popoli di potenti criminali: dittatori, negrieri e strozzini? O formando professionisti, ha generato crescita di potere culturale, ma insufficiente potere economico per finanziarlo, dovendo attingere le risorse dalla produttività di lavoratori e imprenditori e dai relativi tributi incassati dallo Stato? E la risposta credo che non sia spaccacervelli. Se in un sistema sociale accresci il numero delle professioni, generi un equivalente calo di mestieri, di salari, di ricchezza per la collettività e tributi per lo Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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