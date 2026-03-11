In primavera si perdono più capelli? Non è solo una sensazione Tra cicli naturali del capello e danni dell’inverno ecco cosa fare e quando non preoccuparsi
Con l’arrivo della primavera molti notano una maggiore perdita di capelli, una sensazione che si riscontra anche in studi specifici. La variazione stagionale influisce sui cicli di crescita e caduta, mentre i danni accumulatisi durante l’inverno possono accentuare il fenomeno. È importante conoscere i momenti in cui questa perdita è normale e quando invece richiede attenzione o interventi specifici.
C on l’arrivo della primavera non cambiano solo le temperature, cambia anche il “comportamento” dei nostri capelli. Tra marzo e aprile aumentano le ricerche online su “caduta dei capelli” e “perdita di capelli”, segno che molte persone iniziano a notare più fusti che restano nella spazzola. Nella maggior parte dei casi si tratta di una caduta stagionale, legata al naturale ciclo di vita del capello. A contribuire, però, sono spesso anche i danni accumulati durante l’inverno, che con il cambio di stagione tendono a manifestarsi con maggiore evidenza. Stress e capelli: uno studio rivela perché basta un episodio per scatenare la caduta X Caduta dei capelli in primavera: perché succede. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Articoli correlati
Febbre nei bambini: quando preoccuparsi, cosa fare e quando andare dal pediatra o al Pronto SoccorsoCos’è davvero la febbre, quando usare paracetamolo o ibuprofene, cosa non fare e quali sono i segnali d’allarme che richiedono visita pediatrica o...
Tosse nel cane: cause, cosa fare e quando preoccuparsiLa tosse nel cane può avere molte cause, da irritazioni leggere a problemi seri come quelli cardiaci o polmonari.
Altri aggiornamenti su In primavera si perdono più capelli Non...
Discussioni sull' argomento L’Olanda che fiorisce in Canavese. A cura di Cortese Giorgio; Mostre. La Primavera di sguardi di Francesca Draetta a Milano si aprirà il 21 marzo; Campo Imperatore, spunta il crocus tra la neve; Giovanili Nazionali Sicilia, Palermo e Trapani sugli scudi.
Penne nere e Corpo musicale propongono sabato 14 marzo «Nella fresca primavera della vita», ispirato al diario di guerra di Duilio Faustinelli. Ingresso libero - facebook.com facebook
Balcone di primavera: idee semplici e smart per rifarlo in un weekend #balcone #primavera #outdoor x.com