Oggi si tiene la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, con una tappa che prevede un passaggio sul Passo Tre Termini, un tratto noto per le sue pendenze impegnative. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. La tappa si svolge con partenza e arrivo in Italia, coinvolgendo diversi team e corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La terza frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Erbusco e arriverà a Iseo, per un totale di 175,5 km. Si riparte dall’incredibile vittoria di Filippo D’Aiuto, che è valsa al corridore della General Store-Essegibi-F.lli Curia anche il primato in classifica. Sarà la tappa più lunga della Settimana Coppi&Bartali 2026, costruita intorno a un circuito che si articola su 42,3 km, da ripetere per tre volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Passo Tre Termini può fare danni

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