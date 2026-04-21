L’Istituto De La Salle ha vinto il premio al Global Education Festival di Sanremo, ricevendo una menzione speciale per l’originalità. La cerimonia di apertura è stata caratterizzata dalla rappresentazione di un musical che parla delle janare, attirando l’attenzione di pubblico e giuria. L’evento si è svolto nella città ligure e ha visto la partecipazione di varie scuole e compagnie, con l’obiettivo di promuovere l’educazione attraverso linguaggi artistici.

Protagonista è stato il musical “Musiké delle Janare: Tum, Pa e la strega Lucia”, un’opera originale capace di unire tradizione e innovazione, emozionando pubblico e giuria.Proprio l’originalità dello spettacolo ha colpito profondamente gli organizzatori del festival, che hanno scelto di affidare agli alunni del De La Salle di Benevento un ruolo d’eccezione: aprire ufficialmente il GEF. Il sipario si è aperto proprio sulla loro performance, segnando l’inizio della manifestazione con l’energia ed il talento dei piccoli protagonisti. Lo spettacolo, scritto e musicato dal docente Luigi Giova, ha preso vita grazie alle coreografie curate dalla docente Donatella Brugnetti ed al prezioso lavoro di squadra delle docenti Adriana Damiano, Erika Caputo e Sara Forgione, che hanno seguito scenografie, costumi e organizzazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - L’Istituto De La Salle conquista il Global Education Festival di Sanremo, menzione speciale all’originalità

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