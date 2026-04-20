Premio Battaglia della Banca di Piacenza | consegna degli elaborati entro il 29 maggio

Fino a venerdì 29 maggio è possibile presentare gli elaborati per la quarantesima edizione del Premio Battaglia, promosso dalla Banca di Piacenza. L’iniziativa si svolge in occasione del novantesimo anniversario dell’istituto bancario. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire con i propri lavori in questa competizione, che si tiene ogni anno per celebrare questa ricorrenza.

C’è tempo fino a venerdì 29 maggio per partecipare alla quarantesima edizione del Premio Battaglia, in concomitanza con l’anniversario per i 90 anni di attività della Banca di Piacenza. Tema di quest’anno, “La prima sede della Banca di Piacenza a Palazzo Galli, divenuta negli anni luogo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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