I calciatori e lo staff dell'Iran non hanno ancora ottenuto il visto per gli Stati Uniti, anche se stanno continuando gli allenamenti. La preparazione per i Mondiali prosegue nonostante questa incertezza riguardo alla possibilità di partecipare alla fase finale del torneo. La mancanza del visto rappresenta un ostacolo diretto alla partecipazione della squadra alla competizione prevista nel paese nordamericano. La situazione rimane da monitorare, dato che non ci sono ancora conferme ufficiali sulla risoluzione di questa questione.

Nel marzo del 2025 l’Iran fu una delle prime squadre a qualificarsi ai Mondiali di calcio, che inizieranno il prossimo 11 giugno in Nord America. Eppure alla fine di maggio la sua presenza al torneo è ancora circondata da molti dubbi, principalmente a causa della guerra con gli Stati Uniti. In questo momento la nazionale iraniana è in Turchia per il raduno in vista del torneo: il 18 maggio si è trasferita da Antalya, dove ha stabilito la sua base per gli allenamenti, alla capitale Ankara, per risolvere i problemi relativi all’ottenimento dei visti d’ingresso negli Stati Uniti. L’Iran ha in programma di raggiungere gli Stati Uniti il 5 giugno, in vista delle tre partite del Gruppo G: affronterà Nuova Zelanda e Belgio a Inglewood, vicino a Los Angeles, il 15 e il 21 giugno, e poi l’Egitto a Seattle, il 26 giugno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Iran si prepara ai Mondiali con grande incertezza

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