A Islamabad si intensificano le attività in vista dei prossimi incontri tra Stati Uniti e Iran, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Le discussioni mirano a trovare un accordo per un cessate il fuoco stabile, dopo settimane di conflitto nella regione. La capitale pakistana si prepara ad accogliere i rappresentanti delle due nazioni, con l’obiettivo di favorire un’intesa che possa portare a una diminuzione della tensione.

Cresce l’attesa a Islamabad in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a garantire un cessate il fuoco duraturo dopo settimane di guerra. Le strade venerdì erano quasi vuote, con posti di blocco nelle arterie principali. Dietro la calma di queste ore è frenetica invece l’attività diplomatica. Il vicepresidente americano JD Vance partirà venerdì per il Pakistan, dove era attesa anche una delegazione iraniana. La sicurezza è stata rafforzata, con ulteriori truppe e polizia dispiegate in tutta Islamabad. I colloqui inizieranno sabato, attirando l’attenzione globale e ponendo Islamabad al centro degli sforzi per porre fine alla guerra.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Islamabad si prepara ai colloqui tra Usa e Iran

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Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran

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la Repubblica. . Trump sta facendo affari con la guerra in Iran: gli Stati Uniti registrano un aumento record di esportazioni di petrolio, mentre i profitti extra del gas americano ammontano a 870 milioni di euro a settimanaLa guerra contro l’Iran ha un primo chiar - facebook.com facebook

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