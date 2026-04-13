Secondo fonti vicine all’amministrazione, il presidente degli Stati Uniti starebbe considerando un possibile intervento militare contro l’Iran. Le discussioni interne riguardano azioni limitate, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese. La situazione nel Golfo Persico resta tesa, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali piani concreti.

Secondo fonti interne all’amministrazione e persone informate sui dossier, il presidente Donald Trump, insieme al suo entourage, starebbe valutando un ritorno ad azioni militari circoscritte contro l’ Iran. L’ipotesi si aggiungerebbe al blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di rompere l’impasse che ha congelato i negoziati diplomatici. La possibilità è stata discussa già nella giornata di domenica, poche ore dopo il fallimento del confronto tra Washington e Teheran in Pakistan. Tra le opzioni sul tavolo figura anche una ripresa su larga scala dei bombardamenti, scenario che tuttavia, secondo le stesse fonti, resta meno probabile per il rischio di un’ulteriore destabilizzazione regionale e per la riluttanza del presidente a impegnarsi in conflitti prolungati.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hormuz paralizzato, Trump valuta nuovi attacchi contro l’Iran

Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Wsj, Trump valuta la ripresa di attacchi limitati contro l'IranDonald Trump e i suoi consiglieri stanno valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l' Iran, in aggiunta al blocco...

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran