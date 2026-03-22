Il Bologna sciupa la Lazio no | al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelle

Traversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Gli uomini di Sarri superano così quelli di Italiano, ora addirittura scivolati al 9° posto in graduatoria Continua l’inspiegabile momento negativo interno per i rossoblù, che perdono di due reti contro una Lazio decisamente alla portata. Mattatore di giornata l’olandese Kenneth Taylor, ma è il rigore sbagliato da Orsolini sullo 0-0 ad aver indirizzato verso il porto capitolino l'inerzia della partita. Ennesima occasione persa e squadra che adesso sprofonda nell’anonimato del centro classifica. In un Dall’Ara ruggente, la partita comincia a ritmi decisamente bassi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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