L'Inter ha recuperato da uno svantaggio di tre reti, portandosi sul 3-3 nel match contro il Bologna al Dall’Ara. Il gol che ha aperto le marcature del Bologna è arrivato dopo un errore di Zielinski, che ha causato il primo gol. L'Inter ha poi segnato tre volte, completando una rimonta che ha mantenuto il risultato in equilibrio fino al fischio finale.

? Domande chiave Come ha fatto l'Inter a non perdere dopo lo svantaggio?. Chi ha causato il gol del Bologna su errore di Zielinski?. Perché la rete di Diouf ha segnato un record per l'Inter?. Quali sono le conseguenze del ritiro di De Silvestri per il Bologna?.? In Breve Dimarco segna su punizione, Pobega e Esposito portano il Bologna sul 3-2.. Diouf pareggia per l'Inter raggiungendo quota 89 gol totali nel campionato.. Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries sono stati liberati per il doppio trofeo.. Lorenzo De Silvestri gioca l'ultima partita al Dall'Ara per il suo 38esimo compleanno.. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, l’Inter ha strappato un pareggio per 3-3 contro il Bologna in una sfida mozzafiato che ha i futuri campioni scudettati rimontare uno svantaggio di due reti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna-Inter 3-3, derby mozzafiato: rimonta incredibile al Dall’Ara

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INTER - BOLOGNA 3 - 1 | LAUTARO SBAGLIA TROPPI GOL! INTERISTI: DEVE ANDARE VIA!

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L'Inter fa una rimonta per pareggiare nel loro ultimo gioco della stagione. Bologna 3:3 Inter. reddit

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