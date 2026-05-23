Durante i Dialoghi, si è discusso di come le illusioni digitali influenzino la percezione del corpo. Si è parlato di come un corpo digitale possa, in teoria, sostituire la nostra unicità biologica. È stato anche evidenziato che molti adolescenti preferiscono comunicare con una macchina, ritenuta più affidabile e senza errori rispetto alla comunicazione umana.

? Punti chiave Come può un corpo digitale sostituire la nostra unicità biologica?. Perché gli adolescenti preferiscono parlare con una macchina che non sbaglia?. Cosa rischiamo perdendo la capacità di gestire il silenzio tra persone?. Come influiscono gli algoritmi sulla nostra percezione della realtà fisica?.? In Breve Partecipano all'evento Anna Maria Celesti, Luca Gori e Giulia Cogoli a Pistoia.. La diciassettesima edizione dei Dialoghi affronta la metamorfosi tra fisico e virtuale.. Lingiardi cita Ovidio per analizzare la frattura tra identità interiore e corpo.. Il rischio digitale riguarda adolescenti che preferiscono chatbot ai genitori o coetanei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lingiardi ai Dialoghi: il corpo tra realtà fisica e illusioni digitali

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