Realtà e illusioni Come leggere la grande partita

Nel mondo dello sport, si parla di una Milano parallela dove lo stadio Meazza è stato acquistato dalle stesse squadre che vi giocano, per ristrutturarlo. Questa realtà alternativa fa parte di un ragionamento più ampio sulla percezione e sulla rappresentazione delle competizioni sportive, tra realtà e finzione. La questione solleva interrogativi su come vengono interpretate le vicende legate alle strutture sportive e alle proprietà delle squadre.

Bandera In un universo parallelo c’è un’altra Milano, dove lo stadio Meazza è stato acquistato dalle squadre che ci giocano per ristrutturarlo. In questo universo parallelo, Milan e Inter non sono controllate da capitali stranieri, fondi che fanno (ovviamente) del profitto il proprio fine, ma da vecchi padroni filantropi che buttano, per mere ragioni di cuore e prestigio, qualche milione di euro all’anno per offrire “circenses” al popolo. In questo universo parallelo, nessuno si sarebbe sognato di cercare di costruire due altri stadi, uno per squadra, in comuni limitrofi, lasciando deserto e inutilizzato il vecchio Meazza. E se anche fosse avvenuto, non ci sarebbero stati problemi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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