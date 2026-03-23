La mente radiosa nel nuovo libro di Liotta e Matteoli i dialoghi tra cervello corpo e microbiota

ROMA (ITALPRESS) – Le autrici Eliana Liotta e Michela Matteoli firmano “La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita” (Sonzogno), un libro che racconta in modo affascinante i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Un punto di vista inedito, che parte dagli studi recenti di neuroscienze e approda a discipline nascenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo. Dal libro è tratta la lectio scenica delle autrici che si terrà al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano lunedì 4 maggio alle ore 20.30. La giornalista e saggista Eliana Liotta e la neuroscienziata Michela Matteoli propongono una visione in linea con le scoperte recenti: una mente incarnata nel cervello e in dialogo continuo con il corpo e con il microbiota intestinale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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