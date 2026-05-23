L’incomparabile Andrea Pazienza

Oggi ricorre il 70° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, uno dei più noti fumettisti italiani. La sua carriera si è sviluppata negli anni ’70 e ’80, caratterizzata da opere che hanno rappresentato una generazione. Pazienza è scomparso nel 1988, lasciando un segno indelebile nel panorama del fumetto italiano. La sua influenza si riscontra ancora oggi tra artisti e appassionati.

Uno dei più influenti fumettisti italiani di sempre nacque 70 anni fa, e raccontò una generazione spaventata in modo tutto suo Nel marzo del 1977 il fumettista italiano Andrea Pazienza aveva 21 anni e dovette rimediare a un problema che si era creato da solo. La rivista Alter Alter stava per pubblicare il primo numero di Le straordinarie avventure di Pentothal, il suo fumetto d’esordio incentrato su uno scombinato studente fuori sede di Bologna (Pentothal, per l’appunto) che passava il tempo a drogarsi e a disegnare, mentre attorno a lui tutti si interessavano di politica e frequentavano i collettivi universitari del vivace contesto bolognese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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