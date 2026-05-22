Caccia e fresca | mostra temporanea per ricordare Andrea Pazienza

Verrà inaugurata sabato 23 maggio alle 18 al Clap Museum la mostra temporanea intitolata “Caccia e fresca – Andrea Pazienza”. L’esposizione è stata promossa e realizzata dalla Fondazione PescarabruzzoClap Museum in occasione del settantesimo anniversario della nascita dell’artista. La mostra presenta una selezione di opere e materiali legati alla vita e alla carriera di Pazienza, famoso fumettista e illustratore italiano, con l’obiettivo di celebrare il suo contributo nel panorama artistico.

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