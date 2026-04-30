Usa l’impatto sulle elezioni future | Camera blindata dai repubblicani

A Tallahassee, capitale della Florida, la Camera dello stato stava discutendo una nuova mappa elettorale, mentre a Washington i giudici della Corte suprema emettevano una sentenza sul Voting Rights Act. I repubblicani avevano rafforzato le loro posizioni, rendendo più difficile la modifica delle circoscrizioni. La discussione si svolgeva in un clima di tensione politica, con le elezioni future che si avvicinavano e le decisioni che avrebbero potuto influenzare l’esito delle consultazioni.

Mentre a Washington i giudici della Corte suprema emanavano la sentenza sul Voting Rights Act, a Tallahassee – capitale della Florida – la Camera dello stato dibatteva la nuova mappa elettorale che, ridisegnando gli attuali distretti, darebbe ai repubblicani quattro nuovi seggi alla Camera federale. A nulla sono servite le proteste democratiche per sospendere i lavori in modo da poter analizzare la sentenza: la maggioranza Gop ha proseguito con il voto, approvando i nuovi distretti, che ora passano al Senato per l’approvazione definitiva – troppo tardi per noi – prima di finire sulla scrivania del governatore Ron De Santis che dovrà firmare il disegno.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Usa, l’impatto sulle elezioni future: Camera blindata dai repubblicani URGENTE: Europa sin Petróleo | El Plan de Trump para Asfixiar a Irán Notizie correlate Leggi anche: La valutazione preventiva dell’impatto delle leggi sulle giovani e sulle future generazioni Camera USA sfida Trump: dazi Canada bloccati grazie al voto di sei repubblicani dissidenti.Washington – In una sorprendente inversione di tendenza, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una mozione per bloccare l'imposizione di nuovi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Usa, l’impatto sulle elezioni future: Camera blindata dai repubblicani; L’impatto dell’IA su imprese e mercato del lavoro in Italia; Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Cina?Usa, si inasprisce la tech war: Pechino valuta una stretta sugli investimenti americani. L’impatto della guerra in IranL'attacco all'Iran scatena la peggiore crisi energetica della storia recente. Dal blocco di Hormuz al rincaro di gas e benzina: ecco come la guerra colpisce l'economia e i consumi. lab24.ilsole24ore.com >>>ANSA/Cipro lancia l'allarme sull'estate, dalla guerra impatto sul turismoL'impatto della guerra in Medio Oriente sul turismo c'è stato, il perseverare dell'incertezza sulla sua fine potrebbe peggiorarlo. (ANSA) ... ansa.it Il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca: «Arriveremo a una soluzione per l'Ucraina». Il leader del Cremlino starebbe valutando un cessate il fuoco per la giornata della Vittoria - facebook.com facebook Segui il live: ilsole24ore.com/art/iran-trump… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com