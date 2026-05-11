Scuola l’onda lunga del Covid | calano le competenze in matematica
Negli ultimi anni, i risultati delle prove di valutazione degli studenti mostrano un calo delle competenze in matematica, in particolare nelle regioni del Sud. Alcune province del Mezzogiorno sono riuscite a invertire questa tendenza, migliorando i punteggi rispetto agli anni precedenti. Al contrario, diverse città del Nord hanno registrato i cali più consistenti, evidenziando differenze significative tra le aree del Paese. I dati sono stati pubblicati da un rapporto nazionale sulla scuola.
? Punti chiave Come hanno fatto alcune province del Sud a invertire il declino?. Quali città del Nord hanno registrato i cali più pesanti?. Perché la matematica è la materia con i risultati peggiori?. Cosa sta succedendo nelle grandi metropolitane come Milano e Torino?.? In Breve Maturandi in matematica scesi al 50,7% rispetto al 61,4% del periodo pre-pandemico.. Milano registra calo italiano sotto il 60% rispetto al 75,6% registrato nel 2019.. Province di Caserta, Benevento, Reggio Calabria e Agrigento superano i livelli pre-Covid in italiano.. Nuovi dati Invalsi per definire il trend strutturale attesi entro il 29 maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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